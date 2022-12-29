Основная и молодёжная сборные России по гандболу сыграли между собой на сборах

Сегодня, 29 декабря, в Новогорске состоялась тренировочная игра между основной и молодёжной командами сборной России по гандболу.



У обоих коллективов в Подмосковье сейчас проходят учебно-тренировочные сборы. По итогам противостояния подопечные Велимира Петковича добились уверенной победы над молодёжной командой под руководством Антона Левченко со счётом 54:40. Команды отыграли три тайма по 30 минут.

Напомним, 2023 год начнётся для основной национальной команды с двух товарищеских матчей со сборной командой Беларуси. Они состоятся 5 и 6 января в Москве на волейбольной арене «Динамо». Статистика личных встреч за последние два года на стороне белорусов. На мировом первенстве в Египте команды сыграли вничью, а обе встречи в Минске в ноябре 2021 года остались за хозяевами.