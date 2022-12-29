«Ленинградка» одолела «Заречье-Одинцово» в матче женской волейбольной Суперлиги
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Волейболистки «Ленинградки» из Санкт-Петербурга на домашней арене в четырёх сетах переиграли «Заречье-Одинцово» (Московская область) в рамках чемпионата России по волейболу среди женских команд. Хозяйки встречи оказались сильнее своих соперниц со счётом 3:1 (25:14, 21:25, 26:24, 25:22).
Команда из Санкт-Петербурга при 10 победах и трёх поражениях замыкает тройку лидеров чемпионата России. «Заречье» идёт на предпоследнем, 13-м месте с тремя победами и 10 поражениями.
В следующем туре питерские волейболистки сойдутся с краснодарским «Динамо», а «Заречье» сразится с калининградским «Локомотивом».
Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 13-й тур
Ленинградка (Санкт-Петербург) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:1 (25:14, 21:25, 26:24, 25:22).
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