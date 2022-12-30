Соперник подал жалобу на 12-летнего российского шахматиста Аверина на ЧМ по блицу

Необычный конфликт произошёл в партии между 12-летним российским шахматистом Николаем Авериным и 35-летним египтянином Ахмедом Адлы на проходящем прямо сейчас чемпионате мира по блицу в Алма-Ате. В какой-то момент время египтянина истекло, и он не успел сделать ход. Адлы пожаловался судье и заявил, что находился в выигрышной позиции и ему помешали кричащие со стороны мальчики, поддерживающие Аверина.
«Многие мальчики его возраста смотрели. Я пошевелился, и тут кто-то закричал. Я посмотрел на него, а потом время истекло. Это нормально, что кто-то кричит у доски?» — заявил египтянин.
Аверин не был согласен с этой претензией: он сразу же начал горячо спорить с судьёй и возразил сопернику.
«Мальчиков было всего четверо, и они были очень далеко. Ты же знаешь, что проиграешь партию», — приводит слова российского шахматиста NRK.
Посовещавшись с помощником, судья встречи Пэрис Клеридес решил, что Адлы должен перевести своё время на две секунды назад и иметь возможность возобновить игру с этой отметки. В конце концов игроки возобновили игру, и через несколько ходов она закончилась вничью.
- 30 декабря 2022
-
16:03
-
15:48
-
15:24
-
15:24
-
14:59
-
14:31
-
14:19
-
13:58
-
13:18
-
12:50
-
12:43
-
11:17
- 29 декабря 2022
-
23:35
-
22:46
-
21:30
-
21:10
-
20:31
-
20:19
-
19:29
-
19:02
-
18:31
-
17:57
-
15:43
-
15:31
-
15:20
-
14:46
-
14:34
-
14:25
-
13:53
-
12:22
- 28 декабря 2022
-
22:48
-
21:12
-
20:43
-
20:16
-
19:50