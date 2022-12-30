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Соперник подал жалобу на 12-летнего российского шахматиста Аверина на ЧМ по блицу

Соперник подал жалобу на 12-летнего российского шахматиста Аверина на ЧМ по блицу
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Необычный конфликт произошёл в партии между 12-летним российским шахматистом Николаем Авериным и 35-летним египтянином Ахмедом Адлы на проходящем прямо сейчас чемпионате мира по блицу в Алма-Ате. В какой-то момент время египтянина истекло, и он не успел сделать ход. Адлы пожаловался судье и заявил, что находился в выигрышной позиции и ему помешали кричащие со стороны мальчики, поддерживающие Аверина.

«Многие мальчики его возраста смотрели. Я пошевелился, и тут кто-то закричал. Я посмотрел на него, а потом время истекло. Это нормально, что кто-то кричит у доски?» — заявил египтянин.

Аверин не был согласен с этой претензией: он сразу же начал горячо спорить с судьёй и возразил сопернику.

«Мальчиков было всего четверо, и они были очень далеко. Ты же знаешь, что проиграешь партию», — приводит слова российского шахматиста NRK.

Посовещавшись с помощником, судья встречи Пэрис Клеридес решил, что Адлы должен перевести своё время на две секунды назад и иметь возможность возобновить игру с этой отметки. В конце концов игроки возобновили игру, и через несколько ходов она закончилась вничью.

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Теги Другие Шахматы •••

Источник: NRK

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