Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу, Дубов — 6-й, Непомнящий — 12-й

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу, который проходит в Алма-Ате (Казахстан).
В последнем туре норвежцу нужно было обыграть узбекского шахматиста Нодирбека Абдусатторова, с чем Карлсен успешно справился. Отметим, что по ходу турнира Карлсен проиграл дважды, а именно россиянам Яну Непомнящему и Алексею Саране. За весь турнир Карлсен набрал 16 очков. Второе место занял Хикару Накамура, третье – у Айка Мартиросяна.
Даниил Дубов занял шестое место (14,5 очка), Алексей Сарана — седьмое (14,5 очка), Владислав Артемьев — 10-е (13,5 очка), Ян Непомнящий — 12-е (13,5 очка).
Ранее Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду. Это уже четвёртая победа Карлсена на чемпионатах мира по рапиду. Ранее он становился обладателем данного титула в 2014, 2015 и 2019 годах. Чемпионат мира по блицу он выиграл лишь во второй раз. Первый триумф на чемпионате мира по блицу был в 2009 году.
Напомним, Непомнящий и Карлсен играли за титул в классических шахматах в конце 2021 года и именно они должны были снова встретиться весной 2023-го, однако норвежец отказался защищать шахматную корону, сославшись на усталость.
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