Гандболистка Скоробогатченко: на Олимпиаде болела за Щербакову

Гандболистка ЦСКА и сборной России Антонина Скоробогатченко рассказала об интересе к фигурному катанию.
«Для меня фигурное катание — зимний вид спорта номер один. Стараюсь трансляций не пропускать. Особенно когда соревнуются одиночницы.
На Олимпийских играх в Пекине болела за Аню Щербакову. У этой милой хрупкой девочки стальной характер. Мегабоец! В последнее время у Ани было много проблем со здоровьем, в неё уже мало кто верил. Но в решающий момент собралась и выступила блистательно, по праву завоевала олимпийское золото», — приводит слова Скоробогатченко «Гандбол. Быстрый центр».
Скоробогатченко выигрывала серебро на чемпионате Европы 2018 года и на Олимпиаде 2021 года. Щербакова становилась олимпийской чемпионкой в 2022 году и чемпионкой мира в 2021 году.
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