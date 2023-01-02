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Шахматистка Костенюк будет играть под флагом Швейцарии

Шахматистка Костенюк будет играть под флагом Швейцарии
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Российская шахматистка Александра Костенюк приняла решение выступать под флагом Швейцарии. Об этом сообщил представитель Швейцарской шахматной федерации Петер Эрисман.

Сообщается, что Костенюк сможет выступать за Швейцарию с 1 января 2024 года. Это решение было принято с целью не уплачивать Российской шахматной федерации $ 10 тыс. за переход.

Костенюк получила швейцарское гражданство после замужества в 18-летнем возрасте, но позднее развелась. Шахматистка является обладательницей звания гроссмейстера среди мужчин. Александра становилась чемпионкой мира по классическим шахматам, рапиду и блицу и победительницей шахматных Олимпиад в составе сборной России. В марте 2022 года шахматистка подписала открытое письмо, осуждающее спецоперацию на Украине.

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