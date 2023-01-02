Шахматистка Костенюк будет играть под флагом Швейцарии

Российская шахматистка Александра Костенюк приняла решение выступать под флагом Швейцарии. Об этом сообщил представитель Швейцарской шахматной федерации Петер Эрисман.
Сообщается, что Костенюк сможет выступать за Швейцарию с 1 января 2024 года. Это решение было принято с целью не уплачивать Российской шахматной федерации $ 10 тыс. за переход.
Костенюк получила швейцарское гражданство после замужества в 18-летнем возрасте, но позднее развелась. Шахматистка является обладательницей звания гроссмейстера среди мужчин. Александра становилась чемпионкой мира по классическим шахматам, рапиду и блицу и победительницей шахматных Олимпиад в составе сборной России. В марте 2022 года шахматистка подписала открытое письмо, осуждающее спецоперацию на Украине.
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