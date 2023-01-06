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Сборная России по гандболу обыграла Беларусь во втором товарищеском матче

Сборная России по гандболу обыграла Беларусь во втором товарищеском матче
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В Москве на волейбольной арене «Динамо» завершился второй товарищеский матч между сборными России и Беларуси по гандболу.

Команда сборной России вновь оказалась сильнее. На этот раз подопечные Велимира Петковича одержали победу с перевесом в три мяча. Отметим, что, как и накануне, россияне забросили 28 мячей. Вратарь Виктор Киреев показал отличную игру, отразив 47% бросков.

6 января

Россия — Беларусь — 28:25 (16:12) (Виноградов — 7; Кулеш — 8, Алёхин — 5, Бохан — 4)

Напомним, гандболисты сборной России тренируются в Новогорске с 27 декабря. Всего в составе национальной команды на сбор отправились 20 гандболистов.

Белорусы привезли в Москву 16 игроков. В ростере нет лидеров команды— Никиты Вайлупова и Артёма Королька, которые пропускают эти матчи по договорённости с тренерским штабом.

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