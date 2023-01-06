Директор МГК ЦСКА: азиатский клубный гандбол не на том уровне, чтобы к нему стремиться

Исполнительный директор МГК ЦСКА Игорь Левшин в интервью высказался об идее перехода Федерации гандбола России (ФГР) в Азию.

Ранее глава ФГР Сергей Шишкарёв рассказывал о ходе переговоров с азиатской стороной.

«Мы понимаем, что в Азии есть несколько достойных сборных. Если говорить о клубном уровне, мне сложно кого-то назвать. В целом азиатские клубы – это большая загадка. Китай, например, только начинает развивать гандбол.

Когда ты играешь с сильными соперниками, ты к ним стремишься. Когда ты выступаешь против слабых, то немного деградируешь, потому что стремиться не к чему, да и изначально настрой другой. В такой ситуации растёт слабейший. Азиатский клубный гандбол не на том уровне, чтобы к нему стремиться. Я не думаю, что будет прогресс в спортивном плане. Клубы от этого ничего не выиграют», — приводит слова Левшина Metaratings.