Ласицкене, Лысенко и Лашманова включены в международный пул допинг-тестирования

15 российских легкоатлетов включены в международный пул допинг-тестирования Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) на 2023 год. Список всех спортсменов, включённых в международный пул, опубликован на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).
Россию в международном пуле допинг-тестирования преставляют Мария Ласицкене, Илья Иванюк, Данил Лысенко (все — прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Полина Кнороз (прыжки с шестом), Эльвира Хасанова, Маргарита Никифорова, Елена Лашманова, Рейхан Каграманова, Василий Мизинов, Сергей Кожевников, Антон Курбатов (все — спортивная ходьба), Илья Шкуренёв (десятиборье), Валерий Пронкин, Андрей Романов (оба — метание молота).
Ранее World Athletics объявила о продлении полученного российскими спортсменами в 2022 году нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях до марта 2023 года.
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