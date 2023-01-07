Ласицкене, Лысенко и Лашманова включены в международный пул допинг-тестирования

15 российских легкоатлетов включены в международный пул допинг-тестирования Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) на 2023 год. Список всех спортсменов, включённых в международный пул, опубликован на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).

Россию в международном пуле допинг-тестирования преставляют Мария Ласицкене, Илья Иванюк, Данил Лысенко (все — прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Полина Кнороз (прыжки с шестом), Эльвира Хасанова, Маргарита Никифорова, Елена Лашманова, Рейхан Каграманова, Василий Мизинов, Сергей Кожевников, Антон Курбатов (все — спортивная ходьба), Илья Шкуренёв (десятиборье), Валерий Пронкин, Андрей Романов (оба — метание молота).

Ранее World Athletics объявила о продлении полученного российскими спортсменами в 2022 году нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях до марта 2023 года.