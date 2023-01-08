Хоркина — о возможном переходе в Азию: если будет такой вариант, то отлично

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о возможном переходе российского спорта под эгиду Олимпийского совета Азии, заявив, что отечественным спортсменам нужно обязательно пользоваться появляющейся возможностью выступить на соревнованиях в азиатском регионе.



«Россия всегда присутствовала во всей Вселенной. Будь то европейские или азиатские, для нас любые соревнования — итог проделанной работы, что очень важно для спортсменов, это позволяет им становиться сильнее. В Азии по многим видам спорта есть сильнейшие в мире спортсмены, поэтому если будет такой вариант, то отлично. Чем больше будет спортивных стартов, тем лучше», — приводит слова Хоркиной ТАСС.



Напомним, многие российские спортсмены сейчас отстранены от участия в международных соревнованиях в связи с событиями на Украине.

В декабре Олимпийский саммит одобрил предложение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в азиатском регионе, что открывает возможность заявиться на квалификационные турниры к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.