Хоркина — о возможном переходе в Азию: если будет такой вариант, то отлично

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о возможном переходе российского спорта под эгиду Олимпийского совета Азии, заявив, что отечественным спортсменам нужно обязательно пользоваться появляющейся возможностью выступить на соревнованиях в азиатском регионе.
«Россия всегда присутствовала во всей Вселенной. Будь то европейские или азиатские, для нас любые соревнования — итог проделанной работы, что очень важно для спортсменов, это позволяет им становиться сильнее. В Азии по многим видам спорта есть сильнейшие в мире спортсмены, поэтому если будет такой вариант, то отлично. Чем больше будет спортивных стартов, тем лучше», — приводит слова Хоркиной ТАСС.
Напомним, многие российские спортсмены сейчас отстранены от участия в международных соревнованиях в связи с событиями на Украине.
В декабре Олимпийский саммит одобрил предложение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в азиатском регионе, что открывает возможность заявиться на квалификационные турниры к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.
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