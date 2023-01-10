«КПРФ» готовится к битве за топ-3 Суперлиги

Уже в ближайшие выходные, 14 и 15 января, МФК «КПРФ» проведёт свои первые матчи в 2023 году. Соперник – «Новая Генерация» из Сыктывкара.



Москвичи отлично провели декабрьский отрезок, набрав 16 очков из 18 возможных, и на данный момент занимают третью строчку в Суперлиге. Совсем рядом «Ухта», имеющая два очка отставания от «КПРФ».



Команда из Сыктывкара долгое время возглавляла турнирную таблицу, но последние три тура провела неудачно, потерпев шесть поражений. Сейчас «Новая Генерация» с 24 очками располагается на шестом месте.



Матчи пройдут в УСЦ «Юность» (г. Климовск, пр. Юности, 1).

14 января — в 17:00

15 января — в 17:00



Вход свободный!

Фото: МФК «КПРФ»

На данный момент турнирную таблицу российской мини-футбольной Суперлиги возглавляет «Норильский никель» с 40 очками. У идущей второй «Синары» из Екатеринбурга 35 очков в активе.