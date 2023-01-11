«Ростов-Дон» обыграл «Динамо-Синару» в женской гандбольной Суперлиге
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Завершились четыре матча предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. «Ростов-Дон», «Астраханочка» и «Лада» одержали очередные победы. Команды борются за места в тройке сильнейших предварительного этапа.
Отметим победу «Ростов-Дона» над «Динамо-Синарой» со счётом 33:25. Волгоградская команда замыкает семёрку сильнейших, которая продолжит борьбу за медали чемпионата России на основном этапе.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап
«Университет» (Ижевск) – «Кубань» (Краснодар) – 23:42 (13:21).
«Лада» (Тольятти) – «АГУ-Адыиф» (Майкоп) — 39:32 (20:15).
«Ставрополье» — «Астраханочка» — 23:33 (8:19).
«Ростов-Дон» — «Динамо-Синара» (Волгоград) – 33:25 (18:12).
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