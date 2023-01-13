«Кузбасс» и «Факел» одержали победы в волейбольной Суперлиге

Завершились два матча 17-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Кемеровский «Кузбасс» на своей площадке на тай-брейке обыграл «Газпром-Югру» со счётом 3:2 (24:26, 25:14, 25:20, 16:25, 15:13).

Новоуренгойский «Факел» на выезде нанёс поражение «Югре-Самотлору» из Нижневартовска со счётом 3:0 (27:25, 25:21, 26:24).

«Кузбасс» с 10 победами и 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Факел» с семью победами и 24 очками – девятый. «Газпром-Югра» и «Югра-Самотлор» с четырьмя победами занимают соответственно 11-е и 12-е места.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

Предварительный этап. 17-й тур

«Кузбасс» (Кемерово) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 3:2 (24:26, 25:14, 25:20, 16:25, 15:13).

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Факел» (Новый Уренгой) – 0:3 (25:27, 21:25, 24:26)