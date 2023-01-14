Бобслеистка Хамфрис выиграла сотую медаль в карьере
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Американская бобслеистка Кейлли Хамфрис выиграла гонку в монобобе на Кубке мира. Она показала результат 1:57.92, опередив немку Лауру Нольте с наибольшим отрывом в сезоне — 0.55 секунды. Хамфрис оказалась в тройке сильнейших в сотый раз в карьере на крупных международных турнирах.
Хамфрис выиграла 70 медалей в двойках (60 на Кубках мира, семь на чемпионатах мира и три на Олимпийских играх), 11 медалей в монобобе (включая золото Олимпиады в Пекине), 10 медалей на Кубке Северной Америки и девять медалей в командных соревнованиях.
Кейлли Хамфрис выступала за Канаду до 2019 года. Она является обладателем первой золотой награды, завоёванной сборной Канады на Олимпийских играх 2010 года, вместе с Хизер Мойс.
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