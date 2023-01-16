Умер двукратный чемпион Европы по плаванию Леонид Барбиер

Двукратный чемпион Европы по плаванию Леонид Барбиер ушел из жизни на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП). Причины смерти не уточняются.

«Вчера, 15 января, ушел из жизни ветеран плавания, заслуженный мастер спорта СССР, член совета старейшин ВФП Леонид Федорович Барбиер. Всероссийская федерация плавания выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Федоровича», — говорится в обращении на официальном сайте организации.

Леонид Барбиер — уроженец Киева. В 1958 году он завоевал золотую медаль чемпионата Европы в комбинированной эстафете 4х100 и стал серебряным призером в плавании на спине на дистанции 100 метров. Четыре года спустя советский пловец победил в данной дисциплине. Барбиер — пятикратный чемпион СССР. Он установил 6 рекордов Европы и 15 рекордов СССР.