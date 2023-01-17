Велокоманда «Астана» подписала контракт с Марком Кавендишем

Велокоманда Astana Qazaqstan Team сообщила о подписании контракта с британским гонщиком Марком Кавендишем, который будет выступать в составе казахстанской команды в 2023 году.
Кавендиш является победителем 34 этапов «Тур де Франс». Он выигрывал спринтерский зачёт всех трёх Гранд-туров: «Тур де Франс», «Джиро д’Италия» и «Вуэльты Испании». В 2011 году Кавендиш стал чемпионом мира в групповой гонке.
«Я по-настоящему взволнован этим новым вызовом. Много лет я гонялся вместе с Александром Винокуровым, а теперь выступаю в одних гонках с его сыновьями. Я помню их, когда они были детьми, мечтавшими, как и мои дети сейчас, стать профессиональными гонщиками. Мне кажется, что Astana Qazaqstan Team станет хорошим местом, где получится добиться успеха вместе с сильной командой под управлением Александра Винокурова, чемпиона на велосипеде и джентльмена вне его. У меня сложилась длинная карьера, но радость от велосипеда и желание продолжать побеждать так же ярки, как и прежде. Так что я с нетерпением жду момента, когда стану частью этой успешной команды, в которой готов работать ради побед, неважно, моих ли собственных или моих товарищей. Как всегда, цель одна – подниматься на высшую ступень пьедестала», – приводит слова Кавендиша сайт команды.
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