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Министр культуры Великобритании выступит против участия трансгендеров в женских турнирах

Министр культуры Великобритании выступит против участия трансгендеров в женских турнирах
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Министр культуры Великобритании Мишель Доунлан намерена выступить против участия трансгендеров в женских соревнованиях. Об этом сообщает The Telegraph.

Доунлан созвала руководителей спортивных организаций на встречу в Уайтхолле. На саммите, который должен состояться в конце этого месяца, она предупредит, что женский спорт «должен быть зарезервирован для людей, рождённых женщинами». К ним не относятся люди, которые родились мужчинами и, возможно, принимали блокаторы полового созревания для подавления тестостерона, но тем не менее сохранили свои естественные физические преимущества.

Сообщается, что, по её мнению, необходимо применять подход, «основанный на здравом смысле», при котором принимается во внимание «базовая биология» спортсменов, чтобы «сохранить ключевую ценность спортивных соревнований — выступать на равных».

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Источник: The Telegraph

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