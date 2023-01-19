Легкоатлетка Елена Панова лишена звания мастера спорта международного класса

Попавшаяся на допинге метательница диска Елена Панова была лишена звания «Мастер спорта России международного класса». Приказ, подписанный министром спорта РФ Олегом Матыциным, был опубликован на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации.



Елена Панова является победительницей двух чемпионатов России, серебряным призёром Универсиады 2013 года в Казани. В 2015 году в составе сборной России легкоатлетка принимала участие в чемпионате мира в Пекине.



В ноябре прошлого года РУСАДА дисквалифицировало Панову на два года за нарушение антидопинговых правил. В организме 35‑летней спортсменки был обнаружен 1,3‑диметилбутиламин. Срок дисквалификации Пановой отсчитывается с 15 апреля 2021 года.



Звание «Мастер спорта России международного класса» было присвоено Пановой в 2017 году.