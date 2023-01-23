Звезду лёгкой атлетики Ша'Карри Ричардсон сняли с рейса из-за использования телефона

Американская звезда лёгкой атлетики Ша’Карри Ричардсон поделилась со своими подписчиками видео, на которых запечатлён её конфликт со стюардом рейса авиакомпании American Airlines. В результате конфликта спортсменке пришлось покинуть самолёт.
Ричардсон считает, что экипаж самолёта проявил к ней неуважение. Она спросила у подписчиков, стоит ли обратиться в суд по поводу данной ситуации.
«Скажите, не ошибусь ли я, если подам в суд на авиакомпанию, ведь этот человек угрожал не только мне, но и невиновному пассажиру, который просто хотел сфотографироваться со мной. Кроме того, капитан ничего не делал, чтобы исправить ситуацию», — написала Ричардсон в описании к одному из видео.
22-летняя Ша'Карри Ричардсон является неоднократным призёром и победителем студенческих соревнований США.
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