Мэр Турина надеется на участие российских спортсменов в Универсиаде-2025

Мэр Турина Стефано Ло Руссо выразил надежду, что российские спортсмены смогут принять участие в Универсиаде-2025.

«Для нас, европейцев, это очень сложный момент, и мы не очень уверены в этом вопросе. Мы надеемся, что в 2025 году всё разрешится и мы сможем принять очень большую делегацию из России и Украины.

Спорт будет очень важным посланием мира, инклюзивности и интеграции, и именно поэтому мы должны сосредоточиться на преодолении такой ситуации», — приводит слова Ло Руссо Inside the Games.

Универсиада в Турине пройдёт с 13 по 23 января 2025 года в Турине.

Напомним, в 2022 году Международная федерация студенческого спорта (FISU) запретила российским спортсменам участвовать в Универсиаде-2023 в Лейк-Плэсиде.