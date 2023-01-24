Гандболистки ЦСКА уверенно обыграли «Астраханочку» в матче чемпионата России

В очередном матче предварительного этапа чемпионата России среди женских команд Суперлиги гандболистки московского ЦСКА на своей площадке победили «Астраханочку» со счётом 35:18 (16:8).

В составе ЦСКА Антонина Скоробогатченко отметилась шестью голами. Карина Сабирова и Альбина Мурзалиева забили по пять мячей. В составе «Астраханочки» шесть голов забила Полина Шаркова, а София Романенко отметилась тремя мячами.

Для ЦСКА это уже 23-я подряд победа в национальном первенстве. Армейский клуб уверенно возглавляет турнирную таблицу, которую замыкает «Балтийская заря» из Санкт-Петербурга.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап

ЦСКА (Москва) — «Астраханочка» (Астрахань) — 35:18 (16:8).