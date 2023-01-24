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Тетюхин высказался о первом матче «Белогорья» в Туле

Тетюхин высказался о первом матче «Белогорья» в Туле
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Директор ВК «Белогорье» Сергей Тетюхин прокомментировал ситуацию с домашними матчами команды в текущем сезоне Суперлиги.

Напомним, команда вынуждена была покинуть приграничный с Украиной Белгород из-за продолжающихся военных действий. 22 января белгородский коллектив провёл свой первый с 1 ноября «домашний» матч, который состоялся в Туле.

«Мы всегда надеемся, что в любой момент нам могут разрешить или запретить (играть в Белгороде. — Прим. «Чемпионата»). Всегда нужно быть готовым к обстоятельствам. И то, что мы сегодня в Туле, что команда Тулы пошла нам навстречу — замечательный волейбольный город — это хороший бонус. Здорово играть в городе, где любят волейбол.

Какие ещё города рассматривались? Город Тула — на первом месте. Хорошая логистика: наши болельщики могут приехать сюда. Нам также нужно искать и другие варианты, потому что здесь есть волейбольная женская команда — возможны пересечения. Мы рассматривали зал в Одинцово. Мы надеемся, что найдём общий язык с командой «Тулица» и будем проводить матчи здесь», — сказал Тетюхин в интервью на YouTube-канале «Лица волейбола».

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