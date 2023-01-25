«Здесь нет места спекуляциям о СВО». Министр спорта Олег Матыцин – о новом заявлении МОК

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал заявление МОК о возможном допуске на международные турниры российских спортсменов, не поддерживающих СВО.
«Олимпийские игры — особые соревнования, к которым спортсмены готовятся на протяжении всей карьеры, упорно тренируются, своими результатами доказывают свое право соревноваться с сильнейшими на главных мировых соревнованиях. Они имеют огромное значение и для спортсменов, и для всех поклонников спорта.
МОК в своём решении говорит о возможности допуска спортсменов, демонстрируя политическую гибкость своей позиции.
Вместе с тем считаем недопустимым определять для спортсменов особые условия участия, несоответствующие Олимпийской хартии, принципам равноправия и справедливости. Никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт, здесь нет места спекуляциям о СВО.
Для наших спортсменов выступать за Родину – это честь и гордость. Так было во все времена.
Основная задача государства — обеспечивать необходимые условия для тренировочного и соревновательного процессов спортсменов, формировать идеологию чистого миротворческого спорта.
Внешнее давление дало нам ещё одну возможность оценить собственные ресурсы и сделать всё возможное для укрепления национальной системы спорта. Мы самодостаточная страна с великими спортивными традициями, показавшая свои возможности в проведении крупных международных спортивных событий, которые были названы МОК лучшими в истории. За последние десятилетия мы подтвердили, что без России невозможно успешное развитие международного спортивного движения. В спорте для нас нет дружественных и недружественных стран, мы единая спортивная семья и придерживаемся истинных спортивных ценностей и настаиваем на недопустимости политического вмешательства в спорт.
Главенствующим принципом всегда должна быть солидарность. Спорт всегда был и будет оставаться механизмом конструктивного диалога и основной для укрепления отношений между странами и народами», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта.
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