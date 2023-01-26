Помощник президента РФ Левитин — о заявлении МОК: считаю, что это успех

Помощник президента Российской Федерации и первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе.

«Ничего удивительного в заявлении нет. Мы понимали, что оно идёт в том русле, что и первое заявление. Но очень важно, что наших ребят допускают к международным соревнованиям и Олимпиаде. Ждём деталей, которых вчера не было. Теперь работа наших национальных федераций с международными. Как только международные федерации получат рекомендации от МОК, они проинформируют нас, и начнём работу. Но считаю, что это успех. Олимпийская общественность понимает, что без России Олимпийские игры проходить не могут», – приводит слова Левитина «РИА Новости Спорт».

В среду, 25 января, в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).