Помощник президента РФ Левитин — о заявлении МОК: считаю, что это успех

Помощник президента Российской Федерации и первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе.
«Ничего удивительного в заявлении нет. Мы понимали, что оно идёт в том русле, что и первое заявление. Но очень важно, что наших ребят допускают к международным соревнованиям и Олимпиаде. Ждём деталей, которых вчера не было. Теперь работа наших национальных федераций с международными. Как только международные федерации получат рекомендации от МОК, они проинформируют нас, и начнём работу. Но считаю, что это успех. Олимпийская общественность понимает, что без России Олимпийские игры проходить не могут», – приводит слова Левитина «РИА Новости Спорт».
В среду, 25 января, в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
- 26 января 2023
-
12:47
-
12:44
-
12:35
-
12:32
-
12:00
-
11:44
-
11:14
-
10:42
-
10:00
-
09:56
-
01:33
-
00:41
-
00:02
- 25 января 2023
-
23:22
-
23:06
-
22:42
-
22:30
-
22:00
-
21:44
-
21:30
-
21:22
-
21:02
-
20:54
-
20:45
-
20:30
-
20:08
-
19:22
-
17:45
-
17:29
-
16:45
-
08:00
- 24 января 2023
-
23:37
-
22:13
-
21:55
-
21:20