Тарасова — о словах Баха: отличные новости! Рано или поздно справедливость восторжествует

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Ранее он выступил за возвращение российских спортсменов в мировой спорт. Бах отметил, что российские и белорусские атлеты могут принять участие в Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом.



«Отличные новости! Конечно же, это положительный звоночек для наших спортсменов. Справедливость рано или поздно восторжествует. Наконец-то Бах начал мыслить в правильном направлении. Очень надеюсь, что наши ребята смогут показать себя в Париже и на следующих Олимпиадах тоже», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже.