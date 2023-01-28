Тарасова — о словах Баха: отличные новости! Рано или поздно справедливость восторжествует
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Ранее он выступил за возвращение российских спортсменов в мировой спорт. Бах отметил, что российские и белорусские атлеты могут принять участие в Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом.
«Отличные новости! Конечно же, это положительный звоночек для наших спортсменов. Справедливость рано или поздно восторжествует. Наконец-то Бах начал мыслить в правильном направлении. Очень надеюсь, что наши ребята смогут показать себя в Париже и на следующих Олимпиадах тоже», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже.
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