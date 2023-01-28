Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тарасова — о словах Баха: отличные новости! Рано или поздно справедливость восторжествует

Тарасова — о словах Баха: отличные новости! Рано или поздно справедливость восторжествует
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Ранее он выступил за возвращение российских спортсменов в мировой спорт. Бах отметил, что российские и белорусские атлеты могут принять участие в Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом.

«Отличные новости! Конечно же, это положительный звоночек для наших спортсменов. Справедливость рано или поздно восторжествует. Наконец-то Бах начал мыслить в правильном направлении. Очень надеюсь, что наши ребята смогут показать себя в Париже и на следующих Олимпиадах тоже», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023