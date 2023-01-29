Аниш Гири стал победителем супертурнира в Вейк-ан-Зее

Голландский гроссмейстер Аниш Гири стал победителем шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее. Перед последним 13-м туром Гири занимал второе место, а в заключительной партии соревнования обыграл Рихарда Раппорта.

Лидировавший на протяжении большей части турнира Нодирбек Абдусатторов в своей финальной партии сенсационно уступил белыми фигурами Йордену ван Форесту.



Действующий обладатель мировой короны Магнус Карлсен, занимавший перед последним туром третье место, до последнего сохранял шансы на выход в тай-брейк и победу в турнире. После собственной победы и сенсационного поражения Абдусатторова в последнем туре норвежскому гроссмейстеру надо было, чтобы Гири в своём заключительном матче проиграл или сыграл вничью, чего не случилось.

Стоит отметить, что для 28-летнего Аниша Гири этот титул стал первым на данном супертурнире. Ранее голландец пять раз становился серебряным призёром Tata Steel Chess.

Результаты партий 13-го тура

Рамешбабу Прагнанандха – Уэсли Со 0,5:0,5.

Арджун Эригайси – Магнус Карлсен 0:1

Левон Аронян – Пархам Магсудлу 0:1.

Винсент Каймер – Гукеш Доммараджу 0,5:0,5.

Дин Лижэнь – Фабиано Каруана 0,5:0,5.

Нодирбек Абдусатторов – Йорден ван Форест 0:1.

Аниш Гири – Рихард Раппорт 1:0.