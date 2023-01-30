Министр обороны Италии высказался против отстранения российских спортсменов

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто высказался против того, чтобы европейские организации закрывались от россиян, в том числе от российских спортсменов.



«Я считаю неправильным относиться ко всем россиянам как к врагам. Я никогда не разделял идею недопуска артистов, спортсменов, гражданского населения. Нужно всегда сохранять диалог», — приводит слова Крозетто итальянская газета Corriere della Sera.



Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит вероятность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой специальной военной операции (СВО). Выступая с речью на чемпионате мира по санному спорту в Оберхофе, Президент МОК Томас Бах также высказался за возвращение россиян и белоруссов в мировой спорт.