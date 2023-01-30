Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Министр обороны Италии высказался против отстранения российских спортсменов

Министр обороны Италии высказался против отстранения российских спортсменов
Комментарии

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто высказался против того, чтобы европейские организации закрывались от россиян, в том числе от российских спортсменов.

«Я считаю неправильным относиться ко всем россиянам как к врагам. Я никогда не разделял идею недопуска артистов, спортсменов, гражданского населения. Нужно всегда сохранять диалог», — приводит слова Крозетто итальянская газета Corriere della Sera.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит вероятность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой специальной военной операции (СВО). Выступая с речью на чемпионате мира по санному спорту в Оберхофе, Президент МОК Томас Бах также высказался за возвращение россиян и белоруссов в мировой спорт.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023