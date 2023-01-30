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Призёр Олимпийских игр по прыжкам в воду Виктор Минибаев объявил о завершении карьеры

Призёр Олимпийских игр по прыжкам в воду Виктор Минибаев объявил о завершении карьеры
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Призёр Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках в воду Виктор Минибаев объявил о завершении спортивной карьеры.

«Была ли возможность остаться в спорте? Скорее всего, нет — травмы. Да и было в принципе тяжело. Если оставаться, то надо было это делать сразу после Олимпиады. А так уже был большой перерыв.

Повлияло ли на решение отсутствие международных стартов? Нет. Я понимал после Олимпиады, что, скорее всего, закончу. Не хотел тогда загадывать, озвучивать. Честно сказать, мысли завершить карьеру после Токио были и до Игр.

Причины? Я бы сказал психологические причины, вызванные травмами. Мне было уже тяжело с ними бороться», — приводит слова Минибаева «Матч ТВ».

31-летний Минибаев выигрывал бронзу Олимпиады-2020 в Токио, пять раз становился призёром чемпионатов мира, семь раз выигрывал чемпионат Европы.

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