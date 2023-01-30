Сборная Швеции выразила недовольство организацией домашнего ЧМ по гандболу

Мужская сборная Швеция по гандболу осталась разочарована организацией домашнего чемпионата мира. Чемпионат мира по гандболу — 2023 среди мужчин проходил в Польше и Швеции с 11 по 29 января. Шведы заняли четвёртое место. После семи побед подряд хозяева турнира уступили в полуфинальной встрече и матче за 3-е место.

После окончания чемпионата мира игроки национальной команды выразили недовольство, что члены их семей получили билеты на неудобные места на матч 1/4 финала с командой Египта (26:22).

«Они не видели поля, им пришлось смотреть четвертьфинал с Египтом на большом экране», — приводит слова шведских гандболистов Aftonbladet.

Также игроки пожаловались на низкое качество питания. По словам спортсменов, 12 дней подряд им давали одно и то же рыбное блюдо низкого качества. Игроки считают, что блюда готовили из полуфабрикатов, поэтому им приходилось через день питаться в пиццериях и закусочных рядом с отелем.

«Что касается сборной и её недовольства, мы вместе с ними проведём оценку чемпионата. Так что пока не могу ничего комментировать. Мы должны получить всю информацию прямо из их уст на встрече», — сообщил один из организаторов турнира.