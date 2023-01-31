МОК: санкции в отношении российских чиновников не подлежат обсуждению
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Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на комментарии президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о допуске российских спортсменов к международным стартам.
Ранее глава ОКР заявил о недопустимости присутствия политической составляющей в олимпийском движении и призвал позволить россиянам участвовать в международных соревнованиях на тех же условиях, что и другие спортсмены.
«Санкции против российских и белорусских чиновников не подлежат обсуждению. Они были единогласно подтверждены на недавнем саммите Олимпийских игр 9 декабря 2022 года. Ни один российский государственный чиновник не должен быть приглашён или аккредитован на любое международное спортивное мероприятие», — сообщает пресс-служба МОК.
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