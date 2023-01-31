МОК заявил, что не намерен обсуждать санкции против флага и гимна России

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на заявления главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, давшего комментарии к заявлению МОК о возможном допуске российских спортсменов на международные турниры.

«Никакие флаги, гимны, цвета или любая другая символика России и Беларуси не должны быть выставлены на любом спортивном мероприятии или форуме, включая все объекты», — говорится в ответном заявлении МОК.