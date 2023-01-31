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МОК заявил, что не намерен обсуждать санкции против флага и гимна России

МОК заявил, что не намерен обсуждать санкции против флага и гимна России
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Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на заявления главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, давшего комментарии к заявлению МОК о возможном допуске российских спортсменов на международные турниры.

«Никакие флаги, гимны, цвета или любая другая символика России и Беларуси не должны быть выставлены на любом спортивном мероприятии или форуме, включая все объекты», — говорится в ответном заявлении МОК.

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