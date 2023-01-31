Поздняков: россияне должны участвовать на таких же условиях, как и остальные спортсмены

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о недопустимости присутствия политической составляющей в олимпийском движении.
«Попытка МОК дать возможность нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях и, возможно, в Олимпийских играх нами, безусловно, приветствуется целиком и полностью. Но, что касается дополнительных условий, мы категорически не согласны. В Олимпийской хартии заключено, что все спортсмены должны участвовать на равных условиях.
Россияне должны участвовать ровно на таких же условиях, как и все остальные спортсмены. Все дополнительные условия и критерии не приветствуются, особенно те, которые имеют политическую составляющую, которая абсолютно неприемлема для олимпийского движения», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».
- 31 января 2023
-
16:06
-
16:05
-
15:36
-
13:47
-
13:05
-
11:22
-
10:54
-
10:33
-
09:13
-
03:13
-
02:15
-
00:59
-
00:49
- 30 января 2023
-
23:42
-
23:26
-
23:23
-
23:04
-
22:25
-
22:16
-
21:11
-
20:57
-
20:45
-
20:29
-
20:10
-
19:54
-
19:43
-
18:44
-
18:35
-
18:31
-
17:41
-
15:48
-
14:45
-
14:45
-
14:05
-
14:00