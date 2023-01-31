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Поздняков: россияне должны участвовать на таких же условиях, как и остальные спортсмены

Поздняков: россияне должны участвовать на таких же условиях, как и остальные спортсмены
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о недопустимости присутствия политической составляющей в олимпийском движении.

«Попытка МОК дать возможность нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях и, возможно, в Олимпийских играх нами, безусловно, приветствуется целиком и полностью. Но, что касается дополнительных условий, мы категорически не согласны. В Олимпийской хартии заключено, что все спортсмены должны участвовать на равных условиях.

Россияне должны участвовать ровно на таких же условиях, как и все остальные спортсмены. Все дополнительные условия и критерии не приветствуются, особенно те, которые имеют политическую составляющую, которая абсолютно неприемлема для олимпийского движения», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».

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