Гимнастка Алия Мустафина рассказала, как приняла решение о завершении карьеры

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина рассказала, как в 2020 году приняла решение о завершении карьеры, после чего стала тренером молодёжной сборной России по спортивной гимнастике.
Летом 2017 года у Мустафиной родилась дочь Алиса. Молодая мама пыталась вернуться в спорт и отобраться на Игры в Токио, но не получалось.
«В какой момент поняла, что не получится? Решение пришло одним днём, когда поняла, что в зале откровенно не складывается. Не получается, и всё. А поскольку не получается, не сильно хочется продолжать. Уже потом анализировала, что, может быть, нужно было поменять количество тренировок, что-то в подходе. Но я не жалею. Меня спрашивают иногда, скучаю ли по выступлениям. Отвечаю: нет, не скучаю. Я навыступалась, мне хватит. Мне теперь интереснее, когда выступают ученицы. Так что, когда решение приняла, сказала спасибо и поехала к ребёнку. Было куда ехать (улыбается)», — приводит слова Мустафиной «РИА Новости Спорт».
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