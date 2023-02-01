«Чемпионат» наградил победителей детского турнира «Шахматные звёзды — 2023»

В Москве завершился Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звёзды – 2023» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов.
«Чемпионат» поучаствовал в награждении победителей: в специальной номинации «Юный гроссмейстер» были награждены Тимофей Бабкин (2015 г. р.), Кирилл Морозевич (2016 г. р.) и Степан Тимофеев Степан (2015 г. р.). За сеанс одновременной игры призы от «Чемпионата» получили Матфей Юрасов, Тимофей Коновалов и Лука Тыртышников, а Даниэль Коломеец получил подарок в честь своего дня рождения!
В турнире «Шахматные звёзды – 2023» приняли участие дети из 13 регионов страны: Ярославской, Нижегородской, Ивановской областей, Дагестана, Башкортостана и многих других. 100 лучших спортсменов по итогам детских отборочных этапов приняли участие в финальном турнире «Шахматные звёзды – 2023», где параллельно с гроссмейстерами соревновались в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале были определены победители в четырёх возрастных группах.
Подробные результаты турнира представлены на официальном сайте.
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