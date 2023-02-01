Генеральный секретарь Федерации киокушин России Сергей Увицкий погиб в зоне СВО
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Генеральный секретарь Федерации киокушин России Сергей Увицкий погиб на Донбассе в ходе участия в специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном сайте федерации. Увицкому был 41 год.
«Ужасная и трагическая новость, в которую пока невозможно поверить, постигла российский киокушин и всю спортивную семью нашей страны. На Донбассе в ходе участия в СВО в составе добровольческого отряда РСБИ «Союз» при выполнении боевой задачи погиб генеральный секретарь ФКР Сергей Увицкий.
Федерация Киокушин России выражает самые искренние соболезнования родным и близким Сергея и всем тем, кто имел счастье знать этого светлого человека… покойся с миром… мы будем помнить о тебе всегда», — говорится в заявлении организации.
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