Страны Балтии и Польша осудили попытки МОК вернуть Россию на международные турниры

Министры спорта Эстонии, Латвии, Литвы и Польши опубликовали совместное открытое письмо, в котором осуждают попытки Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть спортсменов России и Беларуси на международные соревнования.

«Попытки вернуть российских и белорусских спортсменов на международные спортивные соревнования под покровом нейтралитета легализуют политические решения и широкую пропаганду этих стран, в том числе за счёт использования спорта как отвлечения внимания от военной спецоперации против Украины (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).

Мы высоко ценим все международные спортивные организации и федерации, которые сняли спортсменов и представителей России и Беларуси с международных соревнований и форумов, и призываем их не менять свою позицию до тех пор, пока Россия и Беларусь не прекратят спецоперацию», — говорится в письме, опубликованном на сайте министерства образования, науки и спорта Литвы.