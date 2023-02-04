В ЕОК заявили, что бойкот Олимпийских игр станет серьёзным ударом по карьере спортсменов

Председатель комиссии спортсменов Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) эстонец Герд Кантер считает, что спортсмены должны самостоятельно принимать решение относительно бойкота, либо участия в Олимпийских играх.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о готовности рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в нейтральном статусе в случае выполнения ряда условий. Некоторые страны пригрозили бойкотом Олимпиады в случае вынесения данного решения.

«Четыре года — это очень долгий срок для спортсмена. Если кому-то на пике своих возможностей придётся пропустить Игры, это будет серьёзным ударом по его карьере. Я бы не стал принимать это решение за спортсменов. Каждый должен иметь возможность решать за себя», — приводит слова Кантера эстонская телерадиовещательная компания ERR.