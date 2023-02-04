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В ЕОК заявили, что бойкот Олимпийских игр станет серьёзным ударом по карьере спортсменов

В ЕОК заявили, что бойкот Олимпийских игр станет серьёзным ударом по карьере спортсменов
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Председатель комиссии спортсменов Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) эстонец Герд Кантер считает, что спортсмены должны самостоятельно принимать решение относительно бойкота, либо участия в Олимпийских играх.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о готовности рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в нейтральном статусе в случае выполнения ряда условий. Некоторые страны пригрозили бойкотом Олимпиады в случае вынесения данного решения.

«Четыре года — это очень долгий срок для спортсмена. Если кому-то на пике своих возможностей придётся пропустить Игры, это будет серьёзным ударом по его карьере. Я бы не стал принимать это решение за спортсменов. Каждый должен иметь возможность решать за себя», — приводит слова Кантера эстонская телерадиовещательная компания ERR.

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