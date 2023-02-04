Эстония не будет бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска россиян

Глава Олимпийского комитета Эстонии Урмас Сыырумаа заявил, что его страна не будет бойкотировать Олимпийские игры в Париже в случае допуска российских и белорусских спортсменов. Ранее он называл участие россиян в Играх абсурдным.

«Бойкоты никогда ни к чему не приводили», — приводит слова Сыырумаа Inside The Games.

Ранее Международный олимпийский комитет заявил о готовности рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе в случае выполнения ряда условий. На данный момент у организации все ещё нет критериев, по которым может осуществляться индивидуальный допуск к соревнованиям.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.