Эстония не будет бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска россиян
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Глава Олимпийского комитета Эстонии Урмас Сыырумаа заявил, что его страна не будет бойкотировать Олимпийские игры в Париже в случае допуска российских и белорусских спортсменов. Ранее он называл участие россиян в Играх абсурдным.
«Бойкоты никогда ни к чему не приводили», — приводит слова Сыырумаа Inside The Games.
Ранее Международный олимпийский комитет заявил о готовности рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе в случае выполнения ряда условий. На данный момент у организации все ещё нет критериев, по которым может осуществляться индивидуальный допуск к соревнованиям.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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