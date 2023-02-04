ЦСКА обыграл «Динамо-Синару» в матче женской гандбольной Суперлиги

Завершились матчи игрового дня второго предварительного этапа женского чемпионата России по гандболу в группе «А».

Гандболистки возглавляющего турнирную таблицу ЦСКА на своей площадке нанесли поражение волгоградскому клубу «Динамо-Синара» со счётом 29:20.

В других матчах группы «А» второго предварительного этапа женской Суперлиги «Ростов-Дон» дома сыграл вничью с «Кубанью» — 26:26, а «Астраханочка» на домашней площадке оказалась сильнее «Звезды» — 38:30.

ЦСКА с 50 очками возглавляет турнирную таблицу женской гандбольной Суперлиги. Второе место занимает «Астраханочка» с 41 очком в запасе. «Ростов-Дон» с 40 очками располагается на третьем месте.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. Группа «А»



ЦСКА (Москва) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 29:20 (16:11)



«Астраханочка» – «Звезда» – 38:30 (23:17)

«Ростов-Дон» — «Кубань» — 26:26 (12:14)