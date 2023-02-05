Волейболистки «Локомотива» обыграли «Тулицу» в матче чемпионата России

Завершились матчи игрового дня 18-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.
Волейболистки калининградского «Локомотива» на своей площадке обыграли «Тулицу». Встреча, проходившая в Калининграде, завершилась победой хозяев со счётом 3-0 (25:21, 25:22, 25:19).
По итогам матча «Локомотив» набрал 44 очка и сохраняет второе место в турнирной таблице, уступая только московскому «Динамо» (48 очков). Выигравшая 11 матчей «Тулица» идёт седьмой.
В других матчах сегодняшнего игрового дня «Ленинградка» на выезде уверенно обыграла «Минчанку», а «Динамо-Ак Барс» в гостевом матче переиграло «Уралочку».
Чемпионат России. Женщины. 18-й тур
«Локомотив» (Калининградская область) — «Тулица» (Тульская область) — 3:0 (25:21, 25:22, 25:19)
«Минчанка» (Минск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 0:3 (12:25, 17:25, 17:25)
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 0:3 (21:25, 19:25, 15:25)
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