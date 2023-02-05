Daily Mail: Великобритания вряд ли будет бойкотировать ОИ-2024 в случае допуска россиян

Великобритания навряд ли будет бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае допуска туда российских и белорусских спортсменов, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что такое решение будет принято, несмотря на многочисленную критику позиции МОК, в том числе со стороны министра культуры Великобритании Мишель Доунлан.

Также сообщается, что на указанное решение вряд ли повлияют попытки организации британским правительством глобального саммита для обсуждения планов блокировки допуска российских спортсменов. Ранее появлялась информация, что 10 февраля состоится встреча министров спорта стран Евросоюза, Великобритании, Австралии, Канады, Южной Кореи и Японии с целью формирования ими общей позиции по данному вопросу.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет заявил о готовности рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе в случае выполнения ряда условий. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.