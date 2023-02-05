12-летние спортсмены стали призёрами ЧМ по скейтбордингу

12-летние Хлоя Ковелл из Австралии и японец Онодера Гинву стали обладателями медалей на уличных соревнованиях чемпионата мира по скейтбордингу, проходящего сейчас в Шардже (ОАЭ).
Представительница Австралии Хлоя Ковелл взяла серебро в женских соревнованиях, уступив серебряному призёру Игр в Токио 15-летней бразильянке Рейссе Лил.
Японский скейтбордист Онодера Гинву, в свою очередь, занял третье место и стал обладателем бронзовой медали в мужских соревнованиях. Выиграл мужской финал 25-летний француз Орельен Жиро. Второе место досталось португальцу Густаво Рибейре.
Соревнования чемпионата мира по скейтбордингу на улице и в парке проходили в Шардже с 29 января по 5 февраля 2023 года. Они были организованы Международной федерацией скейтбординга (World Skate) с целью укрепления позиции эмирата Шарджа как нового регионального спортивного центра ОАЭ.
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