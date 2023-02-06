Немецкий юрист: дискриминация россиян нарушает Олимпийскую хартию и права человека

Немецкий юрист, эксперт в области санкций Виктор Винклер высказался о заявлении МОК в отношении российских и белорусских спортсменов, которым могут разрешить участвовать в Олимпийских играх под нейтральным статусом.

«Прежде всего, нужно как можно яснее дать понять, что это вовсе не санкции со стороны МОК. Санкции — очень жесткий правовой инструмент. И только государства имеют право использовать этот инструмент. Это подводит нас к сути проблемы: к 2023 году мы должны объявить, что дискриминация всегда незаконна, независимо от того, дискриминируем ли мы хороших или плохих людей.

Дискриминация российских спортсменов по признаку их этнической или национальной принадлежности, конечно, нарушает Олимпийскую хартию, но прежде всего она нарушает все конвенции ООН по правам человека. Тот факт, что Бах способствовал такому бессовестному нарушению закона, беспокоит меня и должен дать пищу для размышлений многим другим.

Вовлеченные в эту ситуацию государства фактически обязаны кричать о запретах на дискриминацию и принимать меры. Юристы в этих странах, а также в других западных странах должны объяснить, почему даже дискриминация из лучших побуждений все еще является дискриминацией и почему применяется этот принцип: сегодня их дискриминируют, а завтра нас.

Послание МОК на самом деле должно быть следующим: отныне любое проявление дискриминации по признаку происхождения, национальности, этнической принадлежности и всем остальным признакам, которые ведут к дискриминации, считается недопустимым», — цитирует Винклера Deutschlandfunk.