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Президент Международной федерации каноэ не поддержал идею бойкота Игр

Президент Международной федерации каноэ не поддержал идею бойкота Игр
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Президент Международной федерации каноэ (ICF) Томас Конецко раскритиковал идею возможного бойкота Украиной Олимпиады в случае допуска российских и белорусских спортсменов.

«Я могу понять позицию Национального олимпийского комитета Украины, но с точки зрения спорта, я думаю, им следует дважды подумать, прежде чем угрожать бойкотом. В первую очередь от этого всегда страдают спортсмены, не думаю, что большое количество спортсменов поддерживает бойкот.

Я полагаю, можно допустить нейтральных российских атлетов, которые публично не поддерживали конфликт. Большинство национальных ассоциаций в нашем виде спорта выступают за отмену санкций против российских спортсменов. И среди спортсменов, с которыми я разговаривал, мало тех, кто выступает за сохранение санкций», — цитирует Конецко Deutschlandfunk.

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