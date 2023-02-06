Президент Международной федерации каноэ не поддержал идею бойкота Игр

Президент Международной федерации каноэ (ICF) Томас Конецко раскритиковал идею возможного бойкота Украиной Олимпиады в случае допуска российских и белорусских спортсменов.
«Я могу понять позицию Национального олимпийского комитета Украины, но с точки зрения спорта, я думаю, им следует дважды подумать, прежде чем угрожать бойкотом. В первую очередь от этого всегда страдают спортсмены, не думаю, что большое количество спортсменов поддерживает бойкот.
Я полагаю, можно допустить нейтральных российских атлетов, которые публично не поддерживали конфликт. Большинство национальных ассоциаций в нашем виде спорта выступают за отмену санкций против российских спортсменов. И среди спортсменов, с которыми я разговаривал, мало тех, кто выступает за сохранение санкций», — цитирует Конецко Deutschlandfunk.
- 6 февраля 2023
-
12:23
-
12:12
-
12:04
-
12:00
-
11:49
-
07:09
-
00:47
-
00:19
-
00:00
- 5 февраля 2023
-
23:28
-
23:07
-
23:01
-
22:21
-
20:22
-
19:33
-
13:40
-
03:24
-
01:30
-
00:24
-
00:06
- 4 февраля 2023
-
22:55
-
21:52
-
19:34
-
19:17
-
18:42
-
18:33
-
18:15
-
17:26
-
16:59
-
15:52
-
14:10
-
13:40
-
13:36
-
11:43
-
10:38