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В Турции под завалами оказались 14 волейболисток и десятки борцов

В Турции под завалами оказались 14 волейболисток и десятки борцов
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Ранним утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло сильнейшее землетрясение, в результате которого обрушилось множество зданий.

В провинции Малатья под завалами оказались 14 игроков женской волейбольной команды «Хатай». О судьбе спортсменок на данный момент ничего неизвестно. Также в результате катастрофы пострадали члены мужской волейбольной команды «Малатья Метрополитен Беледиеспор». Известно, что спасателям удалось найти троих спортсменов, сообщает Fanatik.

В городе Кахраманмараш под завалы попали 30-40 спортсменов из борцовского клуба.

«Здание, в котором находились 30-40 наших борцов в борцовском клубе из Кахраманмараша, также было разрушено… Наши спортсмены лежат под завалами. Ждём срочной помощи», — написал олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе Таха Акгюль на своей странице в социальной сети.

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Заглавное фото: Dino Panato/Getty Images

Источник: Fanatik

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