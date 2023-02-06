«Ничего не читаю, ни во что не верю». Мария Ласицкене — о возможном допуске на ОИ-2024

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене высказалась о возможном допуске российских атлетов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
«Верю ли, что ещё могу попасть на Олимпиаду в Париже? Что за вопрос? (улыбается).
Читала ли заявление МОК о возможных условиях допуска спортсменов из России и Беларуси? Нет, я ничего не читаю, ни во что не верю. Я готовлюсь, тренируюсь, соревнуюсь. К сожалению, знаю по опыту тех людей, которые сейчас что-то говорят. Они могут в любой момент передумать или что-то ещё сделать. Поэтому я делаю то, что зависит от меня», — приводят слова Ласицкене «Известия».
Ласицкене выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио (Япония), которая проходила в июле-августе 2021 года, с результатом 2,04 м. Второй результат показала представительница Австралии Никола Макдермотт (2,02 м). Замкнула тройку сильнейших украинка Ярослава Могучих (2,00 м).
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