Губерниев — о землетрясениях в Турции: будем надеяться, что природа смилостивится

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о землетрясении в турецкой провинции Малатья.

«Большое горе. Прекрасно понимаю решение правительства приостановить спортивные соревнования. Соболезную людям. Будем надеяться, что природа смилостивится.



Понятное дело, что подвергать риску большое количество людей на соревнованиях никто не будет. Сейчас надо внимательно прислушиваться к сейсмологам и принять правильные решения, когда можно возобновлять турниры. Самое главное — сохранить жизни людей», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. Сильнейшие из толчков имели магнитуду 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий на территории Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.