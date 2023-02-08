Наставник «КПРФ» стал главным тренером сборной России по мини-футболу

Наставник мини-футбольного клуба «КПРФ» Бесик Зоидзе назначен главным тренером сборной России по футзалу. Специалист будет совмещать работу в сборной и московском клубе, сообщает пресс-служба «КПРФ».

Зоидзе известен по выступлениям за московский «Спартак». Также он играл за «Торпедо», «Чертаново», «Арбат» и «Норильский никель». Как игрок он чемпион России 2001 года и обладатель Кубка страны 2002 года.

Тренерскую карьеру Зоидзе начинал в 2007 году в «Газпроме-Югра». С 2013 года он тренировал «Спартак», который вывел в Суперлигу. С 2017 года специалист возглавляет «КПРФ».

Под руководством Зоидзе мини-футбольный «КПРФ» добился своих главных успехов в своей истории: стал чемпионом России, дважды – вице-чемпионом страны, а также бронзовым призёром Лиги чемпионов.