Гандболистки ЦСКА в гостях без проблем обыграли «Кубань» в матче чемпионата России

Завершились матчи игрового дня предварительного этапа женского чемпионата России по гандболу в группе «А».

Гандболистки возглавляющего турнирную таблицу ЦСКА в гостях нанесли поражение краснодарскому клубу «Кубань» со счётом 37:27 (22:13). Тольяттинская «Лада» на домашней площадке сыграла вничью с «Астраханочкой». Также вничью сыграли «Звезда» из Звенигорода и «Ростов-Дон».

ЦСКА продолжает лидировать в чемпионате, имея в своём активе 52 очка. На втором месте располагается «Астраханочка», отставая от лидера на 10 очков. «Ростов-Дон» идёт на третьем месте.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. Группа «А»



ЦСКА (Москва) — «Кубань» (Краснодар) — 37:27 (22:13).

«Звезда» (Звенигород) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 31:31 (14:20).

«Лада» (Тольятти) — «Астраханочка» (Астрахань) — 34:34 (17:22).