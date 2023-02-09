Чемпионат мира по водным видам спорта, который планировался в Казани, пройдёт в Сингапуре

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года пройдёт в Сингапуре. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации плавания. Ранее было известно, что турнир должен пройти в Казани.
«Международная федерация плавания очень рада узнать, что проведение нашего главного мероприятия 2025 года находится в таких надёжных руках благодаря команде здесь, в Сингапуре. В Сингапуре есть всё, чем мы надеемся поделиться с нашими спортсменами: объекты мирового класса, проверенный опыт проведения мероприятий высочайшего качества и комплексный подход к водным видам спорта, от элитного до общественного», — сказал президент Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам.
Казань могла принять чемпионат мира по водным видам спорта во второй раз. Турнир проходил в Казани в 2015 году. В 2021 году город принимал чемпионат Европы по плаванию.
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